Bewoners liggen te slapen als autobrand snel om zich heen grijpt: buurman haalt meisje uit huis

Daar ligt iedereen nog te slapen, vertelt de vader van Frans, Albert Muijs. Frans trapt volgens zijn vader aan de achterkant van één van de huizen de poort in en haalt een jong meisje naar buiten.

De vlammen bedreigen de huizen in de straat aan de voorkant. De gewaarschuwde bewoners weten via de achterkant van hun huizen te ontkomen aan de vlammen.



Onze verslaggever in De Ruiterstraat in Helmond waar een autobrand oversloeg op enkele huizen.

Troosteloze aanblik

Op maandagochtend biedt de straat een troosteloze aanblik, zo ervaart onze verslaggever ter plekke. De twee uitgebrande auto’s en een beschadigde wagen staan nog achter witte schermen in verband met politieonderzoek. Zeker vier huizen zijn beschadigd geraakt door de brand, waarvan twee ernstig. Gevels zijn zwartgeblakerd en ramen zijn gesprongen.

Zelfs aan de overkant van de straat zijn enkele ruiten van huizen gesprongen. Dit om aan te geven hoe intens de brand moet zijn geweest.

Bewaker in de straat

Volgens onze verslaggever is het maar de vraag of iedereen zondagnacht thuis heeft kunnen slapen. In twee huizen lijkt dat niet het geval te zijn. Een bewaker heeft zondagnacht sowieso een oogje in het zeil gehouden.

Een van de uitgebrande auto's is van een bewoner in de straat, zo vertellen omwonenden. De tweede wagen is van iemand die in een straat verderop woont.