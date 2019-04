Grote zoekactie naar licht dementerende Truus uit Hulsel, familie maakt zich ernstige zorgen

Truus Kramer uit Hulsel wordt al sinds maandagmorgen vermist. Een groot aantal mensen is samen met de politie naar de vrouw op zoek. "Er ging vanochtend iemand bij haar kijken en toen was ze er niet meer", zegt een vriend van een van haar zoons, die meehelpt met de zoekactie. De familie maakt zicht grote zorgen.

De vrouw, die ongeveer 76 is, vertrok vermoedelijk met een grijze elektrische fiets vanuit huis. Inmiddels is er een grote zoekactie op touw gezet. Er wordt onder meer gezocht in Breda.

Gepind in Breda

Tijdens de zoekactie werd duidelijk dat de vrouw daar rond half vier bij een supermarkt aan de Stuijckenstraat was. Er zijn beelden dat ze daar heeft gepind. Aanvankelijk werd er nog rekening mee gehouden dat iemand haar pas had gestolen. "We hebben geen idee hoe ze daar terecht is gekomen. Ik denk dat ze nu helemaal niet meer weet waar ze is. Ze is daar niet bekend."

De vrouw heeft grijs haar met rode tinten erin. Ze is tenger en ongeveer 1 meter 70. Waarschijnlijk heeft ze een zwarte jas aan. Ze draagt een bril.