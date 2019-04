Stroomstoring wijk Kroeven in Roosendaal voorbij na brand in transformatorkast

Door de brand in de transformatorkast zat een deel van Roosendaal en het buitengebied van Nispen zonder stroom.

ROOSENDAAL -

Een transformatorkast is in de nacht van maandag op dinsdag volledig uitgebrand op de Alphenlaan in Roosendaal. Een groot deel van de wijk Kroeven en het buitengebied richting Nispen zat door de brand zonder stroom.