Licht dementerende Truus wordt nog steeds vermist, familie zoekt op verschillende plaatsen

Truus Kramer-Vinken (76) uit Hulsel die sinds maandag wordt vermist is nog steeds niet gevonden. Ze zou volgens haar zoon Bart Kramer voor het laatst gezien zijn tussen Oirschot en Boxtel. “We zijn hier met vier auto’s aan het rondrijden of we haar zien en we spreken mensen aan op straat.”

Een vrouw zou Truus dinsdagochtend hebben gezien tussen Oirschot en Boxtel toen ze naar haar werk ging. “De vrouw zag het bericht dat mijn moeder vermist is en ze herkende haar op de foto. Ze belde mij meteen. We weten niet honderd procent zeker of ze hier was. Toch gaan we zoeken.”

Er wordt niet alleen bij Oirschot gezocht. Er zijn ook familieleden aan het zoeken in Tilburg en Breda. De politie helpt ook bij de zoekactie. "Meldingen die wij binnen krijgen trekken wij na en we zoeken op locaties waar ze mogelijk gezien is."

Gezien in Breda

De 76-jarige vrouw is licht dementerend. Ze zou maandag vermoedelijk met een grijze elektrische fiets vanuit huis zijn vertrokken. Haar zoon ging maandagochtend bij haar kijken en toen was ze er niet meer.

Maandag werd er ook al gezocht naar de vrouw. Tijdens deze zoekactie werd duidelijk dat de vrouw rond halfvier bij een supermarkt aan de Doctor Struyckenplein in Breda was. Er zijn beelden dat ze daar heeft gepind.

De vrouw heeft grijs haar met rode tinten erin. Ze is tenger en ongeveer 1 meter 70. Waarschijnlijk heeft ze een zwarte jas aan. Ze draagt een bril.

