Geen KNVB-beker maar wel een zee van plastic bekertjes na voetbalfeest in Tilburg

TILBURG -

Schoonmakers waren maandagochtend al vroeg in de weer om alle rommel in de Tilburgse binnenstad op te ruimen na het bekerfeestje van zondag. Want hoewel Willem II de finale van het toernooi om de KNVB-beker verloor van Ajax, was het de hele dag een gezellige boel in de stad. Met een berg afval als gevolg.