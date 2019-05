A2 bij Eindhoven weer open na ongeluk met twee vrachtwagens, één chauffeur zwaargewond

De A2 bij Eindhoven is weer open na een ongeluk met twee vrachtwagens. Een van de betrokken chauffeurs werd volgens de politie zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In eerste instantie leek het erop dat de weg pas om kwart over vier vrij zou zijn.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over negen tussen knooppunt De Hogt en knooppunt Batadorp. In eerste instantie was de weg helemaal dicht, maar rond elf uur werd een van de drie rijstroken van de A2 bij Eindhoven in noordelijke richting vrijgegeven.

Het lijkt er volgens een politiewoordvoerder op dat een vrachtwagen met pech op de vluchtstrook stond en dat de andere truck daar achterop reed. Dit scenario wordt door de politie onderzocht.

Slachtoffer zat niet in cabine

De chauffeur van de vrachtwagen met pech zou op het moment van het ongeluk niet in zijn cabine hebben gezeten, maar in de buurt van zijn truck hebben gestaan. Deze chauffeur is zwaargewond geraakt. Behalve deze chauffeur is ook de tweede betrokken chauffeur naar het ziekenhuis gebracht. Dit voor controle, zo laat de politie weten.

Het ongeluk gebeurde tussen knooppunt De Hogt en knooppunt Batadorp. Een traumahelikopter landde iets na tien uur op de snelweg. Verkeer achter het ongeluk was in eerste instantie ingesloten tussen knooppunt Leenderheide en het ongeluk bij knooppunt Batadorp. Automobilisten werden geadviseerd de parallelrijbaan N2 te gebruiken totdat de snelweg weer helemaal vrij was.

Opruimwerkzaamheden

Twee van de drie rijstroken waren rond twaalf uur nog afgesloten voor opruimwerkzaamheden. Het politieonderzoek was op dat moment afgerond. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat er geen schade aan het wegdek of aan de vangrails is ontstaan.