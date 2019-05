Drie mensen onwel in verschillende vliegtuigen die landen op Eindhoven Airport

Op Eindhoven Airport is dinsdagochtend in korte tijd drie keer een ambulance uitgerukt na de landing van verschillende vliegtuigen. Een man en twee vrouwen aan boord moesten door medisch personeel worden nagekeken omdat ze onwel waren geworden. Volgens een woordvoerster van de luchthaven is er sprake van toeval en hebben de drie gevallen niets met elkaar te maken.

Een vlucht van Edinburgh naar Malta, uitgevoerd door Ryanair, moest een tussenlanding maken in Eindhoven omdat een man onwel was geworden door hartklachten. Hij is meegenomen door een ambulance.

Ook in een toestel van TUI, dat uit het Marokkaanse Nador kwam, was een vrouw onwel geworden. Ze moest na de landing worden nagekeken.

Zwanger

Een derde ambulance was nodig voor een vrouw die met een vlucht van Ryanair was aangekomen uit Milaan. "Zij is enkele weken zwanger. De ambulance is net gearriveerd bij het vliegtuig", aldus de woordvoerster.