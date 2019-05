Politie vindt drie garageboxen vol met spullen voor hennepteelt

In de box zitten spullen als ventilatoren, filters en plantenpotten (Foto: Raymond Merkx).

Aan de Noord-Besterdstraat in Tilburg heeft de politie woensdagavond drie garageboxen vol met spullen om hennep te kweken gevonden. De boxen, met onder meer lampen en koolstoffilters erin, staan op particulier terrein.

Er werden ook twee quads en twee motoren in beslag genomen. "Het is een grote vondst", aldus een woordvoerder. De politie is deze week bezig met een handhavingsactie en kreeg meerdere signalen binnen die leidden tot de garages.

De boel wordt zo snel mogelijk opgeruimd. Wie precies eigenaar is van de garageboxen is niet bekendgemaakt.