Hoe zeldzaam is een drijvend drugslab op een schip?

Agenten vonden vrijdagmiddag een drijvend drugslab in de dorpshaven van Moerdijk. Drugslaboratoria en afvaldumpingen die drugsgerelateerd zijn, komen geregeld voor en dus niet vreemd. Maar een drugsschip? Dat is zeldzaam. We hebben meerdere bijzondere drugslaboratoria voor je op een rij gezet.

Drugscriminelen moeten steeds weer nieuwe dingen bedenken om de politie een stap voor te blijven. Daarom worden niet alleen schuren en loodsen gebruikt als lab. In Oud-Gastel werd in april 2018 een klein lab in een zeecontainer ontdekt. Er was zo'n vierhonderd liter chemicaliën aanwezig om MDMA (grondstof voor xtc) te kunnen maken. De zeecontainer stond geparkeerd aan het Bremswegje. Er werd niemand gearresteerd.

Voormalig klooster

In oktober 2018 zorgde een vrachtwagen vol met drugs ervoor dat het drugslab in een voormalig klooster op landgoed Haarendael in Haaren ontdekt werd. De vrachtwagen stond geparkeerd in Elst (Gelderland) en was te linken aan het klooster. Volgens onze verslaggever Willem-Jan Joachems gebruiken criminelen vaker vrachtwagens als drugslab. "Het is ideaal omdat je lab telkens in beweging bent. Je kunt ongestoord door het land rijden en tegelijkertijd drugs maken", aldus Joachems. Er worden overigens geregeld vrachtwagens vol met drugsafval op afgelegen plekken gedumpt. In Alphen werd donderdag nog een bestelbus met meer dan duizend liter chemisch afval geloosd en in brand gestoken.

In de buurt

Drugslaboratoria vind je niet alleen buitenaf maar ook in woonwijken. En dat levert gevaarlijke situaties op. In oktober 2018 werd in een woonwijk in Lage Zwaluwe een 'megagroot' xtc-lab aangetroffen. Er werd meer dan 30.000 liter chemicaliën gevonden. Ook was er een ondergrondse wietkwekerij met enkele honderden planten. Een man van 73 en een vrouw van 66 werden opgepakt.

Doden

Heel soms gaat het écht goed mis. In november 2017 kwamen twee 48-jarige mannen om het leven nadat zij koolmonoxide hadden ingeademd in een drugslab. Het lab was in een schuurtje aan het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel en werd gebruikt om speed te kunnen maken. Hulpdiensten probeerden de twee nog te reanimeren maar dat mocht niet meer baten. Beide mannen overleden in de tuin van het huis. Ook de hulpdiensten waren in gevaar. Door alle chemicaliën was de brandweer bang dat de boel zou exploderen.

De politie doet er alles aan om de drugscriminaliteit te stoppen. Toch komen de zeecontainers met cocaïne zo ons land binnengevaren. Vaak worden er bananen of andere soorten fruit gebruikt om de drugs naar binnen te smokkelen. Ook de haven in Moerdijk is een handige plek voor de criminelen. Onlangs trok minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) nog 75.000 euro uit om de haven te onderzoeken. Hij wil weten wat er aan de hand is, waar de zwakke plekken zitten en wat er moet gebeuren.

Daarnaast is er ook een plaatselijke campagne in Moerdijk gestart om Meld Misdaad Anoniem nog eens goed onder de aandacht te brengen. Of het drugsschip van vrijdagmiddag dankzij een anonieme tip is ontdekt, is nog onbekend.

