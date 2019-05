'We hebben niet het idee dat de lekkage in het drugsschip schadelijke gevolgen heeft gehad'

De vervuiling van het water in de Dorpshaven van Moerdijk lijkt mee te vallen. Dat liet een politiewoordvoerder zaterdagochtend weten. Vrijdag werd in een vrachtschip bij deze haven een drugslab ontdekt waar crystal meth werd gemaakt.

De ontmanteling van het 'drijvende drugslab' verliep vrijdagnacht hectisch. Ineens stroomde er namelijk water het scheepsruim binnen. "Waarschijnlijk hebben we te maken gehad met een soort sabotage-actie. Daardoor begon het schip deels te zinken", vertelt politiewoordvoerder Alwin Don. "Gelukkig is dit gestopt. We hebben de situatie 'bevroren'."

Vervuiling

Zaterdagochtend was de situatie volgens hem stabiel. "We hebben 's ochtends vroeg overleg gevoerd met allerlei partijen en we hebben afgesproken dat we gaan proberen de boot leeg te halen. Dit gebeurt met tankwagens. We gaan het water overpompen in vrachtwagens. Daarna kan de politie weer starten met het onderzoek en de ontmanteling."

Doordat er duizenden liters rivierwater naar binnen liep, begonnen delen van het lab - zelfs vrieskisten - te drijven. Bergers niet voorkomen dat chemische stoffen uit het lab en uit vaatjes in het water belandden. "Maar er is onmiddellijk door Rijkswaterstaat een scherm om de boot gelegd", vertelt Don. "We hebben niet het idee dat dit schadelijke gevolgen heeft gehad."

'Wreed verstoord'

Het ontmantelen van het drugslab - waar voor tientallen miljoenen euro's aan crystal meth werd gevonden - gaat volgens de politiewoordvoerder nog 'geruime tijd' duren. "Ik weet niet precies wat we als politie al hebben veiliggesteld. Wij werden wreed verstoord doordat het water ineens binnenliep in de boot."

Don spreekt van een uniek geval. "Een drugslab in een vrachtschip hebben we nog niet eerder gezien in Nederland."

Mexicanen

Vier verdachten - een Bredanaar en drie Mexicanen - zijn aangehouden. "Hen gaan we uiteraard horen, alle vier. Zij blijven voorlopig vastzitten."

