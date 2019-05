Verloederd zwembad wordt dierenparadijs, nu zwemmen er schildpadden en vissen

Zonder uitzondering waren alle bezoekers zaterdag uiterst complimenteus. Vol lof over de metamorfose van het oude verloederde zwembad tot het nieuwe Park Veldzicht. Initiatiefnemer Tonny Bros deed dat zichtbaar goed. “Ik heb wat rond gelopen tussen de mensen en dan krijg je het ene na het andere compliment dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Daar krijg je alleen maar meer energie van.”

Keileuk om te zien hoe het zwembad er nu uitziet

Rustpunt middenin de polder

De bedoeling is dat Park Veldzicht straks vijf of zes dagen per week geopend is. Simpelweg middenin de polder, een rustpunt om een bakje koffie te pakken en te genieten van rust en natuur. Het park gaat gerund worden door mensen met een beperking die begeleid worden door de organisatie Prisma. “Het geluk wat wij daar hen mee kunnen geven, geeft veel voldoening”, zegt teamleider Henri Peeters.

Schildpadden in het zwembad

“Keileuk om te zien wat er van het oude zwembad geworden is”, reageert een vrouw die in haar jeugd in Veldzicht heeft gezwommen. Een andere oud-zwemster heeft een vergelijkbare reactie. “Heel leuk met al die dieren en varkens, maar ook de vissen en de schildpadden in het zwembad.” De vrijwilligers, de doeners in plaats van de praters, lijken met de ombouw van zwembad naar dierenparadijs een uniek stukje Brabant in het polderlandschap van de gemeente Altena te hebben gecreëerd.

Waar zwemmers zwommen, zwemt nu een schildpad