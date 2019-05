Kiki Bertens schrijft tennisgeschiedenis en schreeuwt het uit van blijdschap

Makkelijk ging het niet, maar daar maalt niemand om. Kiki Bertens heeft in Madrid tennisgeschiedenis geschreven. De Bredase versloeg Simona Halep in twee sets en pakt daarmee de vierde plaats op de wereldranglijst. Hoger dan een Nederlandse tennisster ooit stond.

Na de beslissende misser van haar tegenstander, deed Bertens haar ogen even dicht en schreeuwde ze het keihard uit van blijdschap. Daarna liep ze naar de Roemeense en naar de scheidsrechter om vervolgens haar trainer te omhelzen.

"Ik ben ontzettend blij met deze prijs, het betekent enorm veel voor me na het verlies van vorig jaar. Dank voor alle steun", zei Kiki toen ze de prijs in ontvangst had genomen. Aan Simona Halep bood ze haar excuses aan voor haar winst . "Je haalt het beste uit me, daar ben ik blij mee... Maar sorry..." Ook haar team onder wie coach Raemon Sluiter en het publiek bedankte ze. "Ik kom terug in Madrid."

"Kiki verdient de titel. Ze was zaterdag de betere in de finale en liet de hele week al geweldig tennis zien", zei de Roemeense, die alleen maar lof voor haar tegenstandster had.

Bertens kijkt tevreden terug op haar prestaties in de Spaanse hoofdstad. "Ik ben echt heel trots op mijn spel deze week en vandaag in de finale. In het begin was ik even zoekende, maar ik speelde daarna heel solide en slim en heb de punten gemaakt die ik moest maken."

Bertens (27) stijgt door de toernooiwinst drie plekken. Het was de tweede keer op rij dat ze in de finale stond van het WTA-toernooi in Madrid. Vorig jaar verloor ze de eindronde nog van Petra Kvitová. Die had ze nu echter in de kwartfinale al verslagen.

Breaks over en weer

Het ging tegen Halep lange tijd gelijk op in de eerste set, waarin het over en weer breaks regende. Na een half uur spelen kwam Bertens eindelijk op voorsprong en pakte ze met 6-4 de eerste set.

Haar tegenstander leek in de tweede set even het vertrouwen kwijt. Bertens stond in de vierde game met 40-15 voor, maar liet de Roemeense terugkomen tot een 2-2 in sets. Na een gelukkig gewonnen game, waarbij een enorme afzwaaier van Bertens (de bal raakte het net) op het been van haar rennende tegenstandster belandde, kwam Bertens op 5-4. Ze gaf de voorsprong niet meer weg.

Na afloop erkende Bertens dat ze op enkele belangrijke momenten in de partij het geluk aan haar zijde had, bijvoorbeeld bij de bal die haar opponente raakte. "Soms heb je ook een beetje geluk nodig. Maar ik ben heel blij hoe ik de partij daarna heb uitgespeeld."

Negende toernooizege

Het was de negende toernooizege van Bertens en tevens de grootste zege uit haar loopbaan. In Cincinnati vorig jaar versloeg ze in de finale eveneens Halep, toen de nummer 1 van de wereld. De Roemeense had in Madrid bij een zege op Bertens de eerste plaats weer kunnen overnemen van de Japanse Naomi Osaka. Dat verhinderde Bertens, die in Madrid vanaf de eerste ronde geen enkele set verloor.