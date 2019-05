Ook voetbalfans, aanvoerders en deskundigen vinden Virgil de allerbeste van de Premier League

LIVERPOOL -

Virgil van Dijk is gekozen tot speler van het seizoen van de Premier League. De verdediger van Liverpool was eerder al door de spelersvakbond PFA uitgeroepen tot beste voetballer van het jaar. Nu roepen ook voetbalfans, een panel van deskundigen en de aanvoerders van de twintig clubs in de Premier League hem tot de allerbeste uit.