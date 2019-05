Levko (9) huilde tranen met tuiten, maar was nu eregast bij Willem II

"Ik vind het echt heel leuk", zegt Levko, terwijl hij het stadion binnenloopt. "Ik ben nog nooit op de eretribune geweest, dus ik vind het wel heel spannend."

Levko mocht van Willem II nog drie vriendjes meenemen. Volgens hen was Levko met zijn filmpje de hele week het gesprek van de dag. "Iedereen zei, Levko, je bent wereldberoemd. Maar Levko is niets veranderd, hoor."

Half zeven al wakker

Vader Jerome moet nog even de slaap uit zijn ogen wrijven zondagmiddag. "Levko was vanmorgen om half zeven al wakker", lacht hij. "Zijn we al zover? vroeg hij. Ik zei, nou nee."

Voor de familie Baidjoe was de afgelopen week erg hectisch. "Levko was flink onrustig en emotioneel", zegt Jerome. "We kregen heel veel reacties en telefoontjes binnen." Maar intussen gaat het weer beter met Levko. "Zoals ik al eerder zei, Ajax was gewoon heel goed."

Langs de lijn

Levko kreeg zondag van Willem II een VIP-ontvangst. Zo mocht hij op de eretribune een glaasje exclusieve prik drinken en stond hij langs de lijn tijdens de warming-up.

"Het is echt de beste dag die ik ooit heb meegemaakt", zegt Levko voldaan. En daar doet het feit dat Willem II met 2-3 verloor van FC Emmen niets aan af.