Ontmanteling drijvend drugsschip Moerdijk na vijftig uur afgerond

Enorme oranje tonnen met deksel werden uit het scheepsruim gehesen met een hoogwerker. Stuk voor stuk moesten specialisten van de politie (LFO) ze daarna bemonsteren: vaststellen wat en hoeveel er precies in zit en dat ook vast leggen op papier.

Daarna sealde de opruimploeg van SEON uit Amsterdam het geheel en kon het aan boord van een vrachtwagen.

Zaterdag was vooral gebruikt om het vervuilde water aan boord weg te pompen dat het schip was binnengestroomd. Een grove schatting leert dat er een paar honderdduizend liter water in het ruim moet hebben gestaan.

Het schip is in de loop van de zondag door de politie beplakt met stickers. Op drie plekken staat met dikke rode letters: Afgepakt. En daaronder de tekst: #samensterktegenondermijning.

De politie plakte deze stickers op de boot. (foto: Willem-Jan Joachems)

Weggesleept

Het leeggehaalde schip wordt zondagavond op sleeptouw genomen en naar een niet nader genoemde bestemming gesleept waar het veilig kan liggen.

Het onderzoek naar de zaak is intussen in volle gang. Daarin gaat ook aandacht uit naar de 'boobytrap'. De pomp die ineens ging draaien en water binnen liet stromen in het lab. Het lijkt er steeds meer op dat dat systeem op afstand te besturen was.

