LIVE: ME gaat varkensstal binnen om einde aan actie van dierenactivisten te maken

Zo'n 125 dierenactivisten drongen rond twaalf uur de stal binnen. Ze maken daar video’s van de varkens en eisen dat ze de gewonde dieren mee mogen nemen om die dieren te verzorgen. Ongeveer 100 andere activisten verzamelden zich buiten de boerderij en voeren daar actie. Ze roepen leuzen als 'There is no excuse for animal abuse'. Volgens een actievoerder is deze boerderij willekeurig voor de actie uitgekozen en willen ze vooral laten zien 'wat er over het algemeen binnen in de stallen gebeurt'.

Aan de andere kant van de boerderij staan zeker zestig boeren met tractoren om een tegenprotest te voeren. De boeren hebben elkaar opgeroepen via de telefoon om een tegengeluid te laten horen.