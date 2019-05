'Dat het niet is uitgelopen op een ramp niet verdienste van Shell', hoge boete geëist na explosie

De aanklager zei dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch dat het bedrijf niet genoeg deed om ongelukken te voorkomen. Ze verwijt Shell bovendien een lekkage van een giftige stof van november 2015 tot januari 2016, wat nog eens 250.000 euro moet kosten.

De explosie ontstond in een reactor van de chemische fabriek door een onverwachte reactie tussen stoffen. De trilling was tot in Utrecht te voelen. "Dat het niet is uitgelopen op een ramp is niet de verdienste van Shell, maar simpelweg geluk", zei de officier van justitie. Volgens het OM had het heel anders kunnen aflopen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde eerder al dat Shell te weinig oog had voor de risico's.

Directeur Richard Zwinkels van Shell zei tegen de rechter dat de incidenten hadden moeten worden voorkomen. "We doen daar alles aan en zijn het daarom niet eens met alle strafrechtelijke verwijten. Deze explosie gebeurde onverwacht.’’

'Veiligheid en milieu geen prioriteit'

De officier van justitie stelde dat bij Shell veiligheid en milieu geen prioriteit hadden en eiste daarom de hoogst mogelijk boete. "Tijdens het onderzoek is Shell ontmaskerd als een bedrijf waar ze het niet zo nauw nemen met veiligheid, gezondheid en het milieu.’’

Ook de rechter constateerde al dat Shell een strafblad heeft van twaalf pagina’s. "Dat kan de indruk wekken dat u het minder nauw neemt met verontreiniging van bodem en lucht." Zwinkels bestreed dit.

Miljoenen aan schade

De explosie gebeurde bij het opwarmen na een onderhoudsstop, die opwarming ging sneller dan bedoeld. De schade liep in de miljoenen. Het lek in 2015 ontstond door een afsluiter die niet werd afgesloten.

De uitspraak is op 7 juni.