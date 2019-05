Man heeft 380.000 euro in huis om wit te wassen via Syrisch ondergronds bankiersnet

Een 49-jarige man is dinsdag aangehouden voor witwassen. Bij een inval in zijn huis in Den Bosch werd een bedrag van 380.000 euro aan contant geld gevonden.

Ook een 59-jarige man uit het Gelderse Beuningen werd gearresteerd. De verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Het geld is in beslag genomen.

Ondergronds bankieren

De mannen worden verdacht van witwassen via een Syrisch ondergronds bankiersnetwerk. Op deze manier proberen criminelen vermogen buiten het zicht van de overheid te houden.

Eerder in dit onderzoek vonden rechercheurs ook grote hoeveelheden contant geld in auto’s. Toen ging het om bedragen van 70.000 en 53.000 euro. Ook dit geld is in beslag genomen.