Drie of vier mannen hebben vrijdagavond, mogelijk onder dreiging met een vuurwapen, geprobeerd om een huis aan de Docfastraat in Diessen te overvallen.

De bewoner heeft de overvallers weggejaagd.

De politie is op zoek naar de drie of vier in het zwart geklede overvallers. Ze zouden niets buit hebben gemaakt. Een van de overvallers had mogelijk een vuurwapen bij zich.