Haal de tissues maar uit de kast, piek hooikoortsseizoen in aantocht

Ook bloeien in die periode de zuring en de weegbree, wat eveneens tot allergische klachten kan leiden.

Hooikoortspatiënten doen er goed aan hun medicatie de komende weken af te stemmen op erg ongunstige condities. Klachten bestaan uit niesbuien, snotteren, hoesten en branderige en rode ogen.

De afgelopen weken was de concentratie graspollen in de lucht nog relatief laag. Het koude en droge weer remde de bloei van de grassen. Nu het warmer wordt en er af en toe een bui kan vallen, zal de hoeveelheid grasstuifmeel in de lucht snel toenemen. Tot ver in de zomer zijn er bloeiende grassen.

