Wendy wacht gedwongen vertrek uit huis met komst van bedrijventerrein: 'Je wereld stort in'

"Bewoners van de Reeshof zijn nog nooit ergens in gehoord of meegenomen", zegt Ank Hage. Zij zit in de sociale werkgroep Reeshof, onderdeel van de wijkraad. "Intussen werkt de gemeente al jaren in kleine stapjes door. Maar als de plannen voor dit bedrijventerrein straks getekend zijn kan er niets meer tegen gedaan worden."

'Kwaliteit van leven'

Het natuurgebied Wijkevoort is heel belangrijk voor de Reeshof, benadrukt ze. "We hebben deze 'achtertuin' nodig om kwaliteit van leven te behouden. Niet alleen omdat natuur een tegenwicht biedt in deze stressvolle tijd. Maar onze gezondheid komt met fijnstof en druk verkeer ook onder druk te staan."

Bekijk de video en lees daarna verder.



Voor enkele tientallen bewoners van het natuurgebied levert de komst van het logistiek bedrijventerrein nog meer zorgen op. "Wij hebben te horen gekregen dat we hier weg moeten", zegt Wendy Hutten geëmotioneerd.

Bekijk de video en lees daarna verder.



'Gevangen in eigen huis'

"Toen we dit huis een paar jaar geleden kochten heeft de gemeente ons verzekerd dat hier geen plannen waren voor een bedrijventerrein. Dus wij dachten hier met onze kinderen een mooie toekomst op te kunnen bouwen en we begonnen enthousiast aan de verbouwing. Maar vijf maanden later werd ons gemeld dat hier een grootschalig bedrijventerrein zou komen en dat we weg moesten. Dan stort je wereld in."

Gevangen in eigen huis, zo omschrijft ze hun situatie. "De gemeente zou ons via een versnelde procedure uitkopen zodat we ergens anders opnieuw zouden kunnen beginnen, maar we zijn intussen al twee jaar verder zonder dat er iets is gebeurd."