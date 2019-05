Automobilist ramt stadsplattegrond en slaat vervolgens op de vlucht

OISTERWIJK -

Agenten in Oisterwijk zijn met man en macht op zoek naar de bestuurder van een auto die zondagavond rond negen uur met zijn auto een plattegrondbord heeft geramd. Dat gebeurde in de Pannenschuurlaan in Oisterwijk. Volgens getuigen is de man via de achterklep uit zijn auto geklommen en in de richting de N65 gelopen.