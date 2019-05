NAC Breda ziet voordeel in veranderingen eredivisie: ‘Het is goed nieuws’

NAC Breda ziet de veranderingen in de eredivisie positief in.

Vanaf volgend voetbalseizoen degraderen waarschijnlijk twee voetbalclubs rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie en promoveren twee clubs naar de eredivisie. De afgelopen jaren was dit maar één club. Voor NAC Breda is dit goed nieuws. “Dat is voor ons heel positief.”

De club uit Breda is dit seizoen gedegradeerd en speelt komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Voor NAC zou het nieuwe plan betekenen dat de club volgend seizoen een grotere kans heeft op een terugkeer naar de eredivisie. “We moeten er wel voor zorgen dat we bij die eerste twee komen. Onze ambitie om terug te komen blijft,” zegt woordvoerster Beau Lemmens.

Duurzame promotie

Algemeen directeur Luuc Eisenga is ook blij met dit nieuws. “Voor NAC zou deze verandering uiteraard goed nieuws betekenen. We hebben voor komend seizoen één doel en dat is duurzame promotie. Deze verandering betekent niet alleen dat er meer kans is om te promoveren, maar ook dat je de verplichting hebt om in het geval van promotie, het seizoen daarna uit de gevarenzone te blijven.”

Dat er twee clubs degraderen uit de eredivisie kan uiteraard ook nadelig zijn voor de Baronieclub. “De keuze werkt in zijn voordeel en in zijn nadeel. Op dit moment moeten we eerst goed presteren in de eerste divisie,” zegt Lemmens.

Akkoord KNVB

De veranderingen in de eredivisie staan nog niet vast. Het is nog wachten op een akkoord van de KNVB, die hierover uiteindelijk een beslissing moet nemen.

