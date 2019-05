De Brabantse Oranje Leeuwinnen hebben zin in het WK: 'Het kriebelde twee weken geleden al'

Het Nederlands vrouwenelftal is deze week begonnen met de voorbereiding op het WK in Frankrijk. In de selectie drie Brabantse speelsters: Kika van Es, Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk. Zij hopen op het allerhoogste, op de wereldbeker. "Natuurlijk zit het er in, een droom die uitkomt."

Het succes van het gewonnen Europese kampioenschap twee jaar geleden smaakt naar meer en vraagt om herhaling. Want, zeg nou eerlijk, hoe mooi zou het zijn als de Leeuwinnen deze zomer ook wereldkampioen worden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het toernooi is deze keer bijvoorbeeld niet in eigen land en de tegenstanders sterker.

Wereldkampioen?

"Ik durf niet te zeggen of we wereldkampioen worden", zegt Daniëlle van de Donk uit Valkenswaard. "Dat heb ik voor het EK ook niet gedaan. Maar ik hoop het natuurlijk. Het geloof is er wel en iedereen heeft het in het achterhoofd zitten. Natuurlijk zit het in deze groep, we hebben het op het EK ook laten zien. We moeten gewoon volhouden."

Bekijk de video in de tweet en lees verder.

Ook verdediger Kika van Es geeft het Nederlands elftal een goede kans op de wereldbeker. "We gaan met goede moed het toernooi in", zo zegt de Boxmeerse. "Ik denk dat we veel potentie hebben, een goede groep en een echt team. Alles is mogelijk."

Droom die uitkomt

Voor de Oranjevrouwen is het pas het tweede WK, voor Kika van Es haar eerste. Bij het vorige mondiale eindtoernooi was ze er niet bij.

"De vorige keer was ik door een dubbele beenbreuk niet op tijd fit. Ik zat toen nog midden in mijn revalidatie. Ik kijk er daarom enorm naar uit. Het is het hoogste dat je kan halen, het is een droom die uitkomt", aldus Kika van Es, die nog niet kan vertellen voor welke club ze volgend seizoen speelt.

Kriebelen

Daniëlle van de Donk was er vorige keer wel bij en kijkt enorm uit naar een nieuw wereldkampioenschap. De middenvelder uit Valkenswaard kende tot nu toe een prachtig voetbaljaar. Met haar club Arsenal werd ze kampioen van Engeland.

"Ik heb er heel veel zin in", zo zegt ze over het WK. "Ik kon twee weken gelden al niet wachten en begon het al te kriebelen. Het was erg zwaar, maar ik heb een heel erg leuk seizoen gedraaid. Maar een weekje rust heeft me goed gedaan. Ik moet er even rustig inkomen. Maar hoe dichterbij het toernooi komt, hoe meer de focus er op komt."