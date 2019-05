Hoe bijzonder is dit? Ezeltje Dio heeft een nieuwe pacemaker

De ezel kwam zes jaar geleden bij de stichting en bleek een hartkwaal te hebben. Volgens verzorgster Jacqueline van den Berg deed de opvang er alles aan om het beestje te helpen. “Wij zijn een opvang voor ezels, als zo’n dier dan binnenkomt, wil je wel wat doen.”



Batterij bijna leeg

In 2013 kreeg de ezel bij de universiteitsziekenhuis van Gent zijn eerste pacemaker. “Afgelopen januari kwamen we daar op controle en bleek dat de batterij bijna leeg was. Het is heel bijzonder dat een pacemaker vervangen wordt bij een ezel. Alleen in Gent is deze operatie mogelijk.”



Dio loopt sinds deze week weer vrolijk door de wei in Baarle-Nassau. “De ezel heeft vijfeneenhalve week in de kliniek in Gent gezeten, maar na twee weken ging het al heel goed. Dio had een grote wond na de operatie en deze moest zorgvuldig verzorgd worden.”



Wifi

De ezel heeft een hele moderne pacemaker gekregen. “Het is er eentje op wifi. Met deze pacemaker kan Dio weer dertien jaar vooruit.”