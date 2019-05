Videobeelden: dit is de verdachte van de steekpartij op station Breda, wie kent hem?

Een 23-jarige man uit Breda raakte donderdagavond zwaargewond, vlakbij de fietsenstalling aan de noordkant van het station. Op het moment dat hij de fietsenstalling uitliep, werd hij plotseling neergestoken. Volgens een ooggetuige is het slachtoffer in de nek gestoken. Het incident vond plaats in de buurt van het stembureau.



Spoorloos

De dader sloeg daarna op de vlucht en is sindsdien spoorloos. In het onderzoek naar de verdachte is een trein uit Breda op het station in Rotterdam onderzocht. Dat leverde niets op.



De politie is dringend op zoek naar getuigen en adviseert om de dader niet zelf te benaderen. Vooralsnog is onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij.



Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar.