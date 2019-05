Wie wint dit jaar de ELE Rally? Jasper van den Heuvel staat bovenaan na zes proeven

De 55e ELE Rally is bloedspannend. 79 rijders en hun navigators startten vrijdagavond met hun klassementsproeven. Vooraf hadden ze het parcours verkend. Vorig jaar won Hermen Kobus. Hij is echter gestopt met rijden. Zijn navigator is er wel bij als assistent van Jeroen Swaanen uit Vessem.



LEES OOK: Rallyrijder Jeroen Swaanen wil weer meetellen tijdens ELE Rally: 'Als ik start, wil ik winnen'

Vrijdag leggen de deelnemers zes proeven af, zaterdag volgen de volgende tien. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar, ook is het schema veranderd. Zo is er minder tijd tussen de proeven.

Omroep Brabant hield vrijdag een liveblog bij van de belangrijkste prestaties. Zaterdag zijn we er weer bij.

0.47 uur.

Inmiddels is het ver na middernacht en is ook de nachtelijke proef in Somerlo klaar. Het is de zesde en laatste proef van de dag. Jasper van den Heuvel doet er 10 minuten en 21 seconden over en is de snelste. Kevin van Deijne is tweede en Bob de Jong komt als derde. Dat betekent ook dat De Jong de koppositie in het eindklassement verliest. Hij is nu tweede en van den Heuvel neemt de eerste plaats over. Kevin van Deijne staat derde.

23.45 uur

Ook bij de vijfde proef door Asten is Bob de Jong weer de snelste. 5.09.3 noteert hij, slechts vier seconden langzamer dan overdag. Hij wordt op een seconde gevolgd door Jasper Van den Heuvel. Derde is Jeroen Swaanen.

23.15 uur.

We zijn begonnen met de vierde proef. Die is exact hetzelfde als de eerste proef. We zijn dus weer terug in Helmond, maar nu is het donker. Nog meer dan overdag moeten de bestuurders blind vertrouwen op hun navigator en dat op smalle weggetjes en bij hoge snelheden.

Van den Heuvel is de snelste, hij doet er 6.19 over. Dat is ruim twee seconde sneller dan Jeroen Swaanen. Bob de Jong die het tot nu toe heel goed deed is het even kwijt en eindigt als vijfde. In het algemeen klassement blijft hij eerste staan.

22.40 uur

Zijn rallyrijders allemaal jonge mensen? Helemaal niet. Wim Luijbregts (73) deed al 53 keer aan de ELE Rally mee. Dit keer niet meer met de snelle wagens, maar met zijn Ford Escort rijdt hij nog wel voor de winst in de historische klasse. Bloedfanatiek is hij nog.

22.30 uur.

Tijd voor onderhoud aan de wagens. Daarna rijden de rijders nogmaals dezelfde proeven, nu in het donker.

Bob de Jong is blij met zijn eerste plek in het klassement. "Het is nooit perfect maar het was wel goed. We hadden een goed ritme te pakken, ik hoef niet te klagen." Hij verwacht dat de proeven in het donker anders zijn. "De bochten waar gesneden zijn, dus waar je door de berm kan, zullen er vuil bijliggen. Dus het zal niet helemaal hetzelfde zijn en het zal er niet makkelijker op worden", verwacht hij.

21.55 uur.

Het wordt langzaam donker. Inmiddels zijn ook de cross countryrijders aan de derde proef begonnen. Vorig jaar won Joost Hofmans met zijn McRae Enduro.

21.25 uur

Niemand kan de tijd van De Jong breken. Kevin van Deijne is vier seconden langzamer in Somerlo en eindigt als tweede. Van den Heuvel moet zelfs acht seconden toegeven. In het algemeen klassement staat Bob de Jong nu bovenaan. Hij maakt zijn favorietenrol die hij als oud-winnaar heeft tot nu toe waar. Vorig jaar was de rallyrijder echter ook op dreef, tot hij de tweede dag uitviel. Alles kan dus nog gebeuren.

20.58 uur

Inmiddels is de klassementsproef begonnen. De rijders rijden door het winkelgebied en door het buitengebied. Bob de Jong, die als tweede startte zet ook nu weer een prima tijd neer: 10.04.3. Kan de rest hier aan komen?

20.45 uur.

De derde klassementsproef in Somerlo had tien minuten geleden moeten beginnen, maar is vertraagd. Het is een risico wat de organisatie loopt nu alle proeven kort op elkaar zitten.

20.35 uur

De overgang van onverhard naar harde overgrond is altijd spannend. Maar tot nu toe gaat het prima.

20.25 uur.

De kans is miniem maar in Asten zijn Bob de Jong en Jasper van den Heuvel exact even snel. Ze zetten beiden een tijd van 5:05.7 neer. De kopgroep zit qua niveau dicht bij elkaar, zo is duidelijk. Jeroen Swaanen leek averij op te lopen nadat hij in het weiland belandde, maar hij kwam de weg weer op zonder schade aan zijn wagen.

20.00 uur

Piet van Loon: "Het doel is een podiumplaats, maar het zal moeilijk zijn om te winnen. Er zijn dikke kapers op de kust." Kevin van Deijne heeft vertrouwen in een goed eindresultaat. “Ik denk dat ik kans maak om te winnen. We moeten een hele goede tijd tijdens de eerste proef neerzetten, zo niet de snelste”, zei hij vooraf.

In zijn strijd om de eindzege krijgt Van Deijne concurrentie van Bob de Jong. De Essenaar won de ELE rally al een paar keer. “Dit is een van de mooiere rally’s van Nederland”, meent hij. “Ik word gezien als favoriet. Ik denk dat we een goede kans maken om te winnen, maar ik zie een heleboel concurrenten. Er zijn veel auto’s van onze klasse (Hyundai i20 R5) en ook andere snelle wagens.”



19:45 uur.

De eerste proef in Helmond zit erop. Er zijn nog geen uitvallers in de top. Bob de Jong leidt met zijn Hyundai I20 R5. Jasper van den Heuvel is tweede op slechts 0.7 seconden. Derde is Jeroen Swaanen, die vrijdagmiddag al zei voor de winst te gaan. De rallyrijders rijden nu naar Asten waar de tweede proef start. Die gaat door Asten, door de buurtschappen Vosselen, Dijk, Bussel en Voorste Diesdonk.

19.00 uur.

De rally start dit jaar in het centrum van Son en dat zorgt voor grote drukte. Het hele dorp lijkt uitgelopen te zijn om de rallyrijders te zien. Een biertje erbij, een zonnetje en genieten maar. "Brabantse gezelligheid, het is altijd een mooi evenement. Spannend en indrukwekkend, ik zou het liefst mee willen rijden. Hoe harder hoe liever en hoe meer knaller des te beter. Het is genieten", zegt een vrouw die langs de kant staat.

"Dat de rally nu in het centrum start bevalt de meeste toeschouwers wel. "Mooier kan niet, midden in het dorp. Rallysport is heel mooi door het verschil in auto's en het verschil in ondergrond, van hard naar gravel", zegt een andere fan.

Kanshebbers voor de eerste plaats zijn Jeroen Swaanen uit Vessem, Kevin van Deijne uit het Brabantse dorp Zeeland en Erik van Loon uit Riethoven. Beiden rijden in een Skoda Fabia R5.

Maar ook voormalig winnaar Jasper van den Heuvel (Ford Fiesta R5) uit Spoordonk en Bob de Jong (Hyundai I20 R5) uit Essen hebben hun messen geslepen. Het wordt hoe dan ook spannend. Met de lastige proeven is de kans klein dat iedereen ongeschonden de finish haalt.

18.00 uur.

Jeroen Swaanen (Fabia R5) en Gerard Tijink (Polo R5) gingen deze week testen op het afgesloten terrein. De snelheid zat er al goed in.