Dronken jongen (16) beledigt agenten en schopt tegen politieauto in Valkenswaard

Agenten beledigen, tegen een politieauto schoppen en geen gehoor geven aan het bevel van de politie om te vertrekken. Een 16-jarige jongen is vrijdagavond na een avondje stappen opgepakt op de Markt in Valkenswaard.

Hij maakte deel uit van een grotere groep en was de enige van het gezelschap die werd aangehouden. Volgens de politie probeerden de andere jongeren de arrestatie van de jongen te voorkomen of ongedaan te maken. De politie spreekt over vijftien tot twintig jongeren die zich misdroegen.

De jongen die werd gearresteerd, is vastgezet in het cellencomplex in Eindhoven. Hij was onder invloed van alcohol.