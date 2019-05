JEKA neemt het op tegen Salomonseilanden van Wim Rijsbergen

"Nee, eigenlijk niet”, lacht Niels Klijsen van JEKA als hem gevraagd wordt of hij namen van spelers van de tegenstander op kan noemen. Bij de eilandengroep die vlakbij Australië ligt, spelen dan ook nog geen bekende namen als Messi of Ronaldo.

Er is wel één naam van de tegenstander die Klijsen wel kent. Die van trainer Wim Rijsbergen, de oud-speler van onder meer Feyenoord en het Nederlands elftal, die ook NAC trainde. “Rijsbergen is door de Netherlands Oceania Support Foundation gevraagd om trainer te worden op de Salomonseilanden. Diezelfde stichting heeft wat clubs in Nederland aangeschreven voor de oefencampagne van de Salomonseilanden.”

101 tegen 11

Niet alleen het eerste elftal van JEKA komt in actie. Maar liefst 101 D-spelers, E-tjes en F-jes van JEKA nemen het op tegen de elf tegenstanders uit het buitenland. “JEKA heeft achttienhonderd leden en tweederde is jeugd, dus de trainers zullen moeten selecteren. Niet iedereen kan meedoen. Maar voor de geselecteerde spelers is het geweldig”, aldus Klijsen.

Tekst gaat door onder de tweet.

Het is de tweede keer dat spelers van JEKA een interland spelen. “Ons derde elftal heeft ooit een wedstrijd tegen Tibet gespeeld. Dat eindigde in gelijkspel.”

Op Hemelvaartsdag weten we of de Bredase formatie of het team van Rijsbergen de wedstrijd gaan winnen. VOAB (Goirle) speelde afgelopen vrijdag al tegen hetzelfde team. Die wedstrijd werd met 1-3 verloren. Klijsen: “Het voetbal staat op de eilanden nog in de kinderschoenen. Ons eerste team speelt tweede klasse, ik schat de Salomonseilanden als hoofdklasse in.”

Na de twee wedstrijden zullen de spelers het publiek ook nog eens op een traditionele Salomonese dansvoorstelling trakteren.