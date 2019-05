Ooggetuige over tokkelbaanongeluk op Ploegendienst Festival: 'Bizar dat dit kan gebeuren'

“Ik zat met vrienden gewoon wat te eten en we keken uit over het water waar de tokkelbaan overheen ging. We zeiden nog tegen elkaar: ‘Misschien is het leuk om straks ook te tokkelen’. Maar toen viel er iemand naar beneden.” Jeroen schrok erg van het ongeluk dat hij zag gebeuren tijdens het dancefestival Ploegendienst in Breda. “Je staat er meteen bij stil dat het jezelf ook had kunnen overkomen.”

Het ongeluk gebeurde zaterdag bij de Galderse Meren in Breda. Een vrouw maakte een val van meters vanuit een tokkelbaan. Ze was met een zekering vastgemaakt aan de kabel van de tokkelbaan, maar zodra ze van het platform stapte, schoot de zekering los.

LEES OOK:Vrouw valt meters naar beneden van tokkelbaan bij festival Ploegendienst [VIDEO]

'Zagen we dit nou goed?'

Het festival was in volle gang toen Jeroen aan het begin van de avond het ongeluk zag gebeuren. “We zaten al een tijdje te kijken naar mensen die met de tokkelbaan naar beneden gleden. Toen was de vrouw aan de beurt. Ineens zagen we dat ze naar beneden viel. Meteen keken we elkaar aan met het idee van: zagen we dit nou goed?”, vertelt Jeroen.

Op de video die op Dumpert is geplaatst is te zien dat de vrouw meters naar beneden valt:

“We konden niet goed zien hoe het met de vrouw ging door de menigte die om haar heen stond”, gaat Jeroen verder. “Dan zie je ineens golfkarretjes met een brancard wegrijden. Dan weet je wel dat er iets goed mis is.”

Ernstig ongeluk

De vrouw werd na de val met spoed naar het ziekenhuis gebracht en wordt dinsdag geopereerd. Ze zou meerdere breuken hebben. Volgens het Zuid-Hollandse bedrijf Outdoor Westvoorne gebeurde het ongeluk door een menselijke fout van een instructeur.

Dan ontploft ineens je telefoon

Pas toen hij de video doorgestuurd kreeg via WhatsApp, besefte Jeroen hoe ernstig het ongeluk was. “We zagen wel dat de tokkelbaan was gesloten nadat ze was gevallen, maar het festival ging gewoon door. Dan begin je te twijfelen of het nou ernstig was of niet. Mensen om ons heen hadden ook maar delen meegekregen, dus niemand wist echt wat er was gebeurd.”

“Dan ontploft later op de avond ineens je telefoon. Van alle kanten kreeg ik berichtjes over wat er met de vrouw is gebeurd”, zegt Jeroen. “Toen dacht ik: wat bizar dat dit kan gebeuren en dat wij dit hebben gezien. En zeker omdat we zelf ook hadden overwogen om van de tokkelbaan te gaan.”

Geschokt

Na de val hadden Jeroen en zijn vrienden het er nog de hele avond over op het festival. “Het was wel iets wat in je hoofd bleef hangen. Je kunt je niet voorstellen wat dit betekent voor zo iemand. De hele dag hangt er op het festival een uitgelaten sfeer en dan gebeurt ineens zoiets. Verschrikkelijk.”

“Op dit soort festivals heb je natuurlijk altijd van dit soort attracties. Als je dit dan hebt gezien, hou je wel in je achterhoofd dat je de volgende keer maar een simpele draaimolen probeert.”

Festival

Ploegendienst werd dit jaar voor de vijfde keer gehouden en vond plaats bij de Galderse Meren. Het festival heeft verschillende podia waar dj's vooral techno-, house-, en discomuziek draaien.