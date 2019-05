Politie op de been bij raadsvergadering over stalbezetting Boxtel, bezoekers worden gefouilleerd

Boeren en activisten voerden dinsdagavond het woord tijdens een raadsvergadering over de stalbezetting in Boxtel. Boeren benadrukten de impact van de stalbezetting. Sympathisanten van de activisten vroegen aandacht voor de reden van de actie en stelden hardop de vraag: wie zijn hier nou de extremisten?

Op 13 mei werd een varkensstal aan de Brede Heide in Boxtel urenlang bezet door 125 dierenactivisten van Meat the Victims. Zo’n honderd andere activisten verzamelden zich buiten de boerderij en voerden daar actie. De politie sloot de varkensstallen af, met daarin meer dan honderd activisten, omdat de angst ontstond dat de varkens vrijgelaten zouden worden. Na tien uur werd de stalbezetting door de ME beëindigd. 77 mensen werden opgepakt en een dag later weer vrijgelaten.

Dinsdagavond werd de gang van zaken besproken in de gemeenteraad. In en rondom het gemeentehuis was politie aanwezig. Eerder liet de gemeente Boxtel al weten dat er beveiligingsmaatregelen waren getroffen om de vergadering in goede banen te leiden. Bezoekers werden gefouilleerd bij binnenkomst.

Zeugen en biggen in de stress

Zowel boeren als sympathisanten van de activisten spraken voerden het woord. Boeren benadrukten de impact op hen en hun dieren van een bezetting zoals in Boxtel. Annemarie Welvaarts: "Je staat machteloos, je komt in een schok. Je ziet op wat voor een verbluffende manier deze brutale mensen je stal binnendringen. Met een blik alsof hun mening de enige echte waarheid is. (...) Zeugen en biggen schieten in de stress door zoveel onbekende mensen tegelijk."

Erwin Vermeulen van Animal Rights had het over het gebruik van de term terrorist. "Wie dat woord hier gebruikt, moeten zich diep schamen." Ook schetst hij de lijdensweg die vleesvarkens volgens hem afleggen tijdens hun leven. "Het is volstrekt zinloos om het over de stalbezetting te hebben, zonder over het waarom van deze actie te praten, over het leven en lijden van varkens in Nederlandse stallen.

Ook Linda Janssen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) nam het woord. Eerder noemde zij de stalbezetting al een oneerlijke actie.

Locoburgemeester Peter van de Wiel schetste een tijdlijn van de avond van de stalbezetting, waarin hij aangaf wat er gebeurde vanaf het moment dat de bezetting begon tot het moment dat die door de ME werd beëindigd.

De raadsleden wilden onder meer weten wat Van de Wiel achteraf anders had willen doen. Ook was er kritiek op het feit dat de communicatie vanuit de gemeente via Twitter verliep.

Waarnemend burgemeester Fons Naterop zei na afloop: "Het algemeen gevoel was: waarom heeft het toch zo lang geduurd. Dat is uitgelegd waarom. Daar hebben we van geleerd. En daar zal ook de minister iets mee doen. En er zal een maatschappelijk discussie verder over gevoerd worden."

