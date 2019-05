'Wie zijn hier nou de extremisten?', veel insprekers tijdens raadsvergadering over stalbezetting

Boeren en activisten spreken in tijdens een raadsvergadering over de stalbezetting in Boxtel. Boeren benadrukken de impact van de stalbezetting. Sympathisanten van de activisten vragen aandacht voor de reden van de actie en vragen zich hardop af: wie zijn hier nou de extremisten?

Bij het gemeentehuis is politie aanwezig. Eerder liet de gemeente Boxtel al weten dat er beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om de vergadering in goede banen te leiden. Mensen werden gefouilleerd bij binnenkomst. In en rondom het gemeentehuis is politie aanwezig.

Behalve in de raadszaal achter het gemeentehuis aan de Dr. van Helvoortstraat, wordt de vergadering ook gevolgd in het werkcafé onder de raadszaal. Daar is alles via een live-verbinding te volgen.

Zeugen in biggen in de stress

Zowel boeren als sympathisanten van de activisten spreken in. Boeren benadrukken de impact op hen en hun dieren van een bezetting zoals in Boxtel. Annemarie Welvaarts: "Je staat machteloos, je komt in een schok. Je ziet op wat voor een verbluffende manier deze brutale mensen je stal binnendringen. Met een blik alsof hun mening de enige echte waarheid is. (...) Zeugen en biggen schieten in de stress door zoveel onbekende mensen tegelijk."

Erwin Vermeulen van Animal Rights heeft het over het gebruik van de term terrorist. "Degene die het woord terrorisme in de context nemen rondom Boxtel, moeten zich diep schamen." Ook schetst hij de lijdensweg die vleesvarkens volgens hem afleggen tijdens hun leven. "Het is volstrekt zinloos om het over de stalbezetting te hebben, zonder over het waarom van deze actie te praten, over het leven en lijden van varkens in Nederlandse stallen.

Na de insprekers is het woord aan locoburgemeester Peter van de Wiel. Hij schetst een tijdlijn van de avond van de stalbezetting, waarin hij aangeeft wat er gebeurde vanaf het moment dat de bezetting begon tot het moment dat die door de ME werd beëindigd.

LEES OOK: Waarom de stalbezetting in Boxtel tien uur moest duren, locoburgemeester doet zijn verhaal

Daarna was het woord aan de raadsleden.

Op 13 mei werd een varkensstal aan de Brede Heide in Boxtel urenlang bezet door 125 dierenactivisten van Meat the Victims. Rond één uur 's middags drongen ze de stal binnen. Ze maakten daar video’s van de varkens en eisten dat ze de gewonde dieren mee mochten nemen om die te verzorgen.



Zo’n honderd andere activisten verzamelden zich buiten de boerderij en voerden daar actie.

LEES OOK:Actie van dierenactivisten in varkensstal Boxtel na tien uur beëindigd, tientallen mensen opgepakt

ME greep in na tien uur

De politie sloot de varkensstallen af, met daarin meer dan honderd activisten, omdat de angst ontstond dat de varkens vrijgelaten zouden worden.

Na tien uur werd de stalbezetting door de ME beëindigd. Dat het zolang duurde voor de activisten uit de stal werden gehaald, zorgde voor veel kritiek.

Het Openbaar Ministerie (OM) en de gemeente Boxtel spraken over ‘een complexe situatie’. De actievoerders kregen eerst de keus om het erf vrijwillig te verlaten. Ook wilden de organisaties de stress voor de dieren zoveel mogelijk beperken. Een chaossituatie moest voorkomen worden.



77 mensen werden opgepakt en een dag later weer vrijgelaten. Zij moeten in augustus voor de politierechter verschijnen. Het gaat om 76 dierenactivisten en een tegendemonstrant.



De stalbezetting leidde tot grote woede onder boeren en ook op sociale media liepen de emoties hoog op.