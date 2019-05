Stikstofbeleid gekraakt door Raad van State, vlag uit bij Werkgroep Behoud de Peel

Volgens de werkgroep wordt hierin te weinig rekening gehouden met de natuur. Deze woensdagmorgen werd bekend dat ze gelijk heeft gekregen van de Raad van State. De uitspraak heeft echter geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn en die dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten.



Langs meetlat van PAS

Het stikstofbeleid van het rijk staat beter bekend als Programma Aanpak Stikstof (PAS). Elke boer die zijn bedrijf wil uitbreiden, moet zijn plannen langs de meetlat van PAS leggen. Wordt er volgens de voorwaarden die hierin staan te veel stikstof uitgestoten, dan gaat er een streep door de vergunning.



Het systeem bleek niet in overeenstemming met de zogeheten Europese Habitatrichtlijn. Die is opgesteld door de Europese Unie en hierin staat aangegeven welke diersoorten en natuurgebieden beschermd moeten worden.



Raad van State steunt werkgroep

Met die Europese regels in de hand stapte Werkgroep Behoud naar de Raad van State, omdat volgens haar het PAS hiermee in strijd is. De natuurvergunningen aan veehouderijen hadden dus niet verleend mogen worden. De Raad van State is het hier dus mee eens: PAS mag niet als basis voor toestemming voor uitbreiding of nieuwbouw van veehouderijen, het bemesten van grond, het weiden van vee of de aanleg van wegen worden gebruikt.



Eind vorig jaar kregen Werkgroep Behoud de Peel en medestanders nog het deksel op de neus van de provincie. Provinciale Staten stelden toen het plan 'PAS Leegveld, Deurne' vast om hoogveen te beschermen. Dit besluit komt door de uitspraak van de Raad van State nu mogelijk in een ander daglicht te staan.



LEES OOK: Slecht nieuws voor omwonenden natuurgebied de Peel, herstel hoogveen gaat door



Juristen aan de slag

De provincie Noord-Brabant kon inhoudelijk nog niet reageren. Het stikstofbeleid is in Den Haag bepaald en dat betekent dat eerst de minister en de Tweede Kamer aan zet zijn, zo meldt een woordvoerder desgevraagd. Hij voegt eraan toe dat juristen aan de slag gaan om de uitspraak en de mogelijke gevolgen te analyseren.



LEES OOK: Boeren krijgen drie dagen geen vergunning voor uitbreiding bedrijf