Kleine kinderen lang vast in snikhete auto op Stadhuisplein Tilburg, ouders mee naar het bureau

TILBURG -

Twee jonge kinderen zijn donderdagmiddag bevrijd uit een hete auto op het Stadhuisplein in Tilburg. Dat bevestigt de politie aan Omroep Brabant. De kinderen zaten drie kwartier in het voertuig, dat die uur lang midden op het Stadhuisplein en pal in de zon stond geparkeerd. De politie heeft hulpverlening ingeschakeld.