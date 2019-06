Massale vissterfte dreigt in Helmond: gracht verandert in een klein poeltje water

Bewoners van het appartementencomplex stonden zaterdagochtend raar te kijken toen 'hun gracht' zowat weer helemaal droog stond en de bodem op verschillende plaatsen te zien was. Op meerdere plekken was de gracht veranderd in een klein poeltje water. Er was door nog onbekende oorzaak een verbinding ontstaan met een sloot naast de gracht. Deze heeft een afvoer en zo liep de gracht bijna helemaal leeg.

Onderzoek

De brandweer begon om kwart over één 's middags met het bijvullen van de gracht. Hiervoor werd water uit het naastgelegen kanaal gepompt. Hoe lang de werkzaamheden gaan duren, is onbekend.

Brandweer vult de gracht bij (Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision)