Journalist volgde onderzoek naar dood van Nicole van den Hurk en schreef er een boek over

‘Tijdens het onderzoek doen wij geen uitspraken over de zaak’. De kritiek van Steenberghe en een collega op dat standaardzinnetje leidde er uiteindelijk toe dat de journalist achter de schermen mee mocht kijken bij een van de spraakmakende zaken van de afgelopen jaren. Nicole van den Hurk werd in het najaar van 1995 verkracht en gedood. “Ik volgde samen met een collega de zaak op de voet, we ontdekten zelf ook dingen en hadden in onze ogen soms aanmerkingen op het politieonderzoek", zegt Steenberghe in het tv-programma KRAAK.

Tekenen

Vijf jaar geleden kreeg hij vanuit de politie het verzoek of hij de zaak van binnenuit wilde volgen. “Ik moest wel ervoor tekenen dat ik mijn mond zou houden. Er stond zelfs een fikse straf op. Ik mocht zelfs geen informatie opslaan in de cloud of zo.”

De zaak Nicole van den Hurk werd uiteindelijk opgelost door een coldcaseteam van de politie. In oktober veroordeelde het gerechtshof in Den Bosch Jos de G. tot twaalf jaar cel wegens verkrachting van en doodslag op Van den Hurk.

Het was Steenberghe in zijn periode bij de recherche opgevallen dat ze het speurwerk ‘ongelofelijk goed doen’. “Werkelijk alle tips worden uitgelopen. Uit welke hoek ze ook komen. De blik van rechercheurs blijft open, zelfs als er al een verdachte in beeld is, want die nieuwe zou wel eens de juiste verdachte kunnen zijn."

Uiteindelijk kwam er een kanteling in het onderzoek en werd Jos de G. aangehouden. “Een van de onderzoekers ontdekte in het omvangrijke dossier een zinnetje ‘dat er in bepaalde zaak iemand achterop de bagagedrager van een meisje was gesprongen.’ Een situatie die ook in het geval van Nicole had plaatsgevonden. Beide incidenten zijn toen aan elkaar gekoppeld.” In combinatie met ander bewijs is toen De G. aangehouden.

“Het recht heeft z’n loop gekregen. Het geeft maar aan hoe belangrijk het is om cold cases op te lossen. Voor de familie, maar ook voor de samenleving want de dader loopt niet meer rond", besluit Steenberghe.