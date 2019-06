Bezoekers reünie Te land ter zee en in de lucht zijn unaniem: 'het programma moet terug op de buis'

Muren vol foto’s, oude prijzen en wat creaties die ooit met glans van de schans gingen. Mister Te land ter zee en in de lucht Johan Vlemmix hield een reünie in zijn eigen huis in Eindhoven dat voor de gelegenheid was opgebouwd tot een soort van museum.

De deelnemers van de reünie waren graag allemaal weer een keertje van de schans gegleden om even wat verkoeling te zoeken. Maar de enige die zondag een nat pak haalde was Vlemmix zelf. In de kelder in zijn huis zit een heus zwembad waar hij een klein schansje had gebouwd. Om een boek te promoten ging de apostel van Te land ter zee en in de lucht nog een keer van de schans, op een klein kinderfietsje.

Johan startte afgelopen week een petitie om het programma weer op de buis te krijgen. "Het loopt nog geen storm, maar de eerste honderden mensen hebben al getekend en als er tienduizend mensen hebben getekend dan gaan we naar de minister en naar de omroepen. Want dit is gewoon volkscultuur en moet gewoon terugkomen", aldus Vlemmix.

Moord en doodslag

De aanwezigen waren het unaniem met Vlemmix eens. "Er is alleen nog maar moord en doodslag op televisie. Ik wil wel weer een beetje gezelligheid terug", aldus een dame. Maar of het dan in de vorm moet waarin het bijna 40 jaar op de buis is geweest, is nog maar de vraag. "Ik denk dat het wel een kleine update moet krijgen", aldus een man. Maar hoe dat dan moet, weet niemand. Verder dan het gebruiken van de actions cams komen de aanhangers van Te land ter zee en in de lucht zondag niet.