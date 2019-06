Noodweer trekt over Best Kept Secret, organisatie waarschuwt publiek

Bezoekers van Best Kept Secret kregen zondagavond te maken met flinke regen- en onweersbuien. Het noodweer trok over van kwart voor tien tot ongeveer kwart over tien. De organisatie adviseerde bezoekers om in het open veld te blijven of om te schuilen onder een overdekt podium.

"Bereid je voor op slechter weer en zoek eventueel je tent of bungalow op. Het is belangrijk om onze aanwijzingen op te volgen. We hebben nauw contact met de weerdiensten en houden jullie op de hoogte", zo meldde de organisatie aan haar bezoekers. Later veranderde de organisatie die waarschuwing: "Blijf in het open veld of ga onder een overdekt podium schuilen."

Het was zondag de warmste 2 juni ooit. Veel mensen gingen naar het strand, wat zorgde voor lange files.

In De Bilt werd rond vier uur een temperatuur van 30,0 graden gemeten. Op andere plaatsen was het zelfs nog wat warmer. In Volkel werd het maar liefst 32,2 graden, stelt Weeronline.

