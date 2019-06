Martijn van Nieuwenhuyzen nieuwe directeur van museum De Pont

Martijn van Nieuwenhuyzen, tentoonstellingsmaker van het Stedelijk Museum in Amsterdam, wordt de nieuwe directeur van het museum De Pont in Tilburg. Hij volgt eind augustus Hendrik Driessen op, die aan de wieg van het museum stond en het de eerste dertig jaar leidde.

"Het is een spannende functie, maar het sluit goed aan bij mijn huidige werkzaamheden in het Stedelijk Museum", laat Nieuwenhuyzen desgevraagd weten. "Ik werk graag nauw samen met kunstenaars om een zo optimaal mogelijke tentoonstelling samen te stellen. Die lijn kan ik doorzetten in Tilburg."

De Pont is geen onbekend terrein voor Van Nieuwenhuyzen. "Ik was erbij toen het destijds van wolspinnerij naar museum werd omgevormd. Ik heb de hele transformatie van dichtbij meegemaakt", licht hij toe.

'Blij met deze staat van dienst'

"Van Nieuwenhuyzen heeft veel ervaring met musea, hij is veelzijdig als tentoonstellingsmaker en heeft een reputatie als scout van jong talent", verklaart De Pont de keuze. "We zijn erg blij dat we iemand met zijn staat van dienst hebben binnengehaald."

Een woordvoerster van De Pont prijst Van Nieuwenhuyzen om zijn ervaring. "Hij is gewend om direct met kunstenaars te werken. De kunstenaars krijgen van hem veel vrijheid om een tentoonstelling samen te stellen. Hij denkt mee en maakt keuzes samen met de kunstenaar in plaats van keuzes op te leggen aan een kunstenaar."

Opvolging na dertig jaar

Het museum zegt niet bang te zijn dat Van Nieuwenhuyzen moeite zal hebben om Hendrik Driessen op te volgen. "Onze huidige directeur heeft De Pont vanaf de grond opgebouwd en heeft eigenhandig voor de vaste collectie gezorgd. Maar Van Nieuwenhuyzen heeft zo veel ervaring, dat we er het volste vertrouwen in hebben dat hij het museum goed zal leiden."

LEES OOK: Directeur Driessen neemt na ruim kwart eeuw afscheid van museum De Pont met expositie Luc Tuymans

Ook Van Nieuwenhuyzen is er niet zo bang voor. "Iedereen heeft zijn eigen signatuur, ik ook. En ik heb met de meeste kunstenaars al samengewerkt in het Stedelijk dus ik verwacht dat het soepel verloopt. Maar ik kan wel voor vernieuwing, een andere blik en andere kaders zorgen."

Het museum verwacht niet dat er op korte termijn al grote veranderingen zichtbaar zijn. "We hebben nu jaarlijks drie tentoonstellingen lopen, dat zal voorlopig wel zo blijven. De nieuwe directeur zal eerst moeten aarden en zijn weg moeten vinden."

Vernieuwing

De nieuwe De Pont-baas was in 2005 ook samensteller van de Nederlandse inzending voor de internationale Biënnale van Venetië. Van 2000 tot 2003 werkte hij bij het Institute of Contemporary Arts, een museum voor moderne kunst in Londen.

Verhuizen naar Tilburg

Van Nieuwenhuyzen wil op termijn in Tilburg gaan wonen. "Het liefste doe ik dat meteen in augustus al, maar een nieuwe woonruimte zoeken is niet zo makkelijk."

Hij kent de stad ook al een beetje. "Ik ken Tilburg vooral als een bruisende cultuurstad. Een industriestad met mooie, rauwe randjes. Ik kijk er naar uit om hier een huis te huren."