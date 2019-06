Weer is goed, de mensen zijn vrolijk, WK handboogschieten begint met schoot in de roos

Of het een voorteken is of niet, maar de eerste pijl tijdens het WK Handboogschieten in Den Bosch trof meteen de roos. Maandagochtend werden de eerste kwalificatiewedstrijden gehouden. De eerste week is het de beurt aan de para-handboogschutters, de tweede week is voor de valide sporters.

Een bont gezelschap meldt zich maandagochtend op het fraaie, tijdelijke handboogcomplex op de velden waar anders rugbyclub The Dukes actief is. 48 banen zijn er uitgezet en in opperste concentratie proberen de schutters een zo goed mogelijke uitgangspositie voor de rest van het toernooi neer te zetten.

Uit alle windstreken zijn ze naar Den Bosch gekomen. Handboogschutters uit Australië, Iran, Zuid Afrika, Rusland, India, Mexico en zo'n tachtig andere landen hebben zich aangemeld. Bij de paraschutters één Nederlander: Roy Klaassen uit Almere. Tien jaar geleden liep hij bij een motorongeluk een dwarslaesie op en belandde in een rolstoel.

Thuisvoordeel, maar wel extra druk

Nu probeert hij zich via dit WK te kwalificeren voor de Paralympische Spelen, volgend jaar in Tokio. Hij geniet van het WK in eigen land en roemt de sfeer in Den Bosch.

"Er wordt daardoor wel iets meer op me gelet en dat zorgt voor extra spanning, maar het is hier prachtig opgezet met heel veel deelnemers uit heel de wereld. Het zou prachtig zijn als ik de finale op De Parade ga halen. Ik weet niet of dat er al in zit, maar ik ga er wel mijn uiterste best voor doen."

Toernooi is tot leven gekomen

Toernooiorganisator Eric Kersten loopt de eerste dag van het 'Archery 2019' tevreden rond. Van verschillende kanten is hij al gecomplimenteerd over de sfeer en de uitstraling van het toernooi.

"We zijn blij dat we na bijna vier jaar voorbereiding nu begonnen zijn. We werken met veel vrijwilligers en het is mooi om te zien hoe ook zij met zoveel enthousiasme begonnen zijn. Het weer is goed, de mensen zijn vrolijk en ik merk ook in de stad dat het toernooi nu echt tot leven is gekomen."