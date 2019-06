Code oranje vanaf 18.00 uur: stevige onweersbuien met zware windstoten verwacht

"Vanavond trekken onweersbuien van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Daarbij is er kans op zeer zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Ook hagel en lokaal veel regen is mogelijk", meldt het KNMI.

Volgens Jordi Huirne van Weer.nl wordt er zelfs rekening gehouden met een supercel. In deze venijnige bui kunnen grote hagelstenen en zeer zware windstoten ontstaan. Tijdens de megahagelbui van drie jaar geleden was er ook sprake van een supercel. Toen ontstond er grote schade aan daken en kassen in delen van Zuidoost-Brabant.

LEES OOK:Hoe ontstaan die mega hagelstenen en wat is een supercel?

In de ochtenduren was het nog vrij zonnig en liepen de temperaturen op tot boven de 25 graden. Aan het einde van de middag neemt de kans op onweersbuien toe. Vanaf het begin van de avond kan het in het hele land onweren. Bij deze buien is er naast onweer ook kans op hagel en zware windstoten tot 100 kilometer per uur.

Grens hete en koele lucht

Jordi Huirne van Weer.nl legt uit: “De hete lucht van afgelopen weekend zit nu in Duitsland, maar dinsdag komen die hoge temperaturen ook naar Brabant. Omdat wij precies op de grens liggen van die hete lucht en koele oceaanlucht, ontstaan er dinsdag flink wat onweersbuien.”