Zanger Kafke wordt overal geboekt, maar een optreden op Zwarte Cross wil maar niet lukken

Kevin Verhoeven, oftewel Zanger Kafke, vindt dat hij nog niet goed genoeg is doorgebroken in het oosten van het land. Als diehard Zwarte Crossganger hoopt hij namelijk ieder jaar weer geboekt te worden.

“Vorig jaar moesten een paar vrienden van mij draaien op de Zwarte Cross. Toen ben ik op het podium geklommen en heb ik een paar nummers meegedaan”, vertelt de zanger uit Drunen in het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker! “Ik wil dat niet nog een keer doen, maar er juist als artiest geboekt worden. Maar daarvoor moet ik eerst meer naamsbekendheid krijgen in de Achterhoek.”

Luister hier het fragment uit Wakker! met Zanger Kafke terug:

Zanger Kafke over zijn vele optredens

Agenda volgepland

In Brabant is Zanger Kafke in ieder geval niet te missen: hij stond al op Rebirth Festival in Haaren en afgelopen weekend ook op Intens Festival in Oisterwijk. Verder gaat hij met zijn band Braboloco naar het festival WiSH Outdoor in Beek en Donk en naar SMÈRRIG Zomerweekender Festival in Den Bosch.

Als klap op de vuurpijl geeft de zanger met zijn band in december zijn grootste show ooit 'Kafke in Koncert' in Poppodium 013 in Tilburg. Ook komen de gastartiesten als dj The Boy Next Door en band Daredevils. “De kaartverkoop voor 013 is zaterdag begonnen en gaat als een speer. Ik denk dat het deze maand is uitverkocht.”

Kafke blijft niet alleen binnen de Nederlandse grenzen, maar hij heeft ook optredens staan in Albufeira in Portugal en in Lloret de Mar en Barcelona in Spanje. “Verder gaan we van het oosten naar het westen van het land. Zo breidt de olievlek zich uit.”

Grote hits

Zanger Kafke had in 2017 zijn eerste hit: Onze Dag. Het nummer werd meer dan een miljoen keer gestreamd. Ieder Weekend (Sorry Ma), Kerstmis Tot Carnaval en megahit Springen volgenden. Sindsdien wordt hij aan de lopende band geboekt.

En dat allemaal door een zanger wiens slogan luidt: ‘Hoe meer jullie drinken, hoe beter ik ga klinken’.