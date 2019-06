Lachgas in speeltuintjes: Helmond is het zat en begint een inzamelingsactie

De komende vier weken zijn in Helmond zes inzamelpunten geopend waar mensen lachgaspatronen kunnen inleveren. De actie is een initiatief van Bijzonder Jeugdwerk, welzijnsorganisatie LEV-groep en Novadic-Kentron.

‘Veel overlast’

De inzameling is gestart omdat er veel meldingen binnenkwamen van overlast.“ Vooral van buurtbewoners die dan bijvoorbeeld patronen vinden in een speeltuintje waar de kinderen spelen”, zegt Danielle Ketelaars, preventiewerker bij Novadic-Kentron. “Het leeft echt heel erg.” Buurtbewoners willen niet dat een plek waar de kinderen spelen een hangplek voor lachgasgebruikers wordt.

Over het aantal overlastmeldingen in Helmond zijn geen harde cijfers, maar volgens Ketelaars zijn het er gewoon veel. “Na een maand inzamelen, hopen we meer inzicht te krijgen in het aantal meldingen. Maar ook waar het meeste lachgas wordt gebruikt, hoe vaak en door wie.”

In Helmond zijn veel meldingen van overlast door lachgasgebruik (Archieffoto: ANP)

‘In gesprek’

Jongerenwerkers gaan de komende weken in Helmond de straat op om het gesprek aan te gaan over het gebruik van lachgas. “We hopen door de inzameling ook een ingang te krijgen bij jongeren om het gesprek aan te gaan.” Novadic-Kentron maakt zich zorgen over de gevolgen van lachgas. Zo kan het in combinatie met alcohol erg riskant zijn. "Het kan dan zelfs tot hartproblemen leiden." Bij veel en langdurig gebruik kan iemand blijvende hersenschade oplopen.

Volgens Ketelaars is het belangrijk om niet meteen met een oordeel over het gebruik te komen, maar er gewoon open over te praten. “Met de spullen van de inzameling willen we iets heel zichtbaar maken en daar de jongeren en hun ouders bij betrekken.”

Lachgas in de kroeg

Lachgas wordt niet alleen op straat gebruikt, maar ook in horeca, zoals kroegen en discotheken. Ook avondwinkels verkopen lachgas. Het is legaal en valt onder de Warenwet. Luciano de Vries is van groothandel WWTC in Gorinchem en levert lachgas.

Volgens hem is de inzamelingsactie in Helmond een goed idee. “Het zal helpen bij de bewustwording van alle troep die je op straat achterlaat.”

Lachgaspatronen

'Gebruik steeds minder op straat'

Maar om echt inzicht in het gebruik van lachgas te krijgen, moeten er ook ‘open gesprekken’ komen met kroegen, discotheken en avondwinkels, vindt De Vries. “En dan zonder dat je meteen met sluiting dreigt.”

Volgens hem gebruiken steeds minder mensen een ampul op straat, maar gaan ze naar de avondwinkel of de kroeg die het vanuit een tank verkoopt. “Mensen focussen zich erg op die patronen, maar in de kroeg wordt ook erg veel lachgas verkocht. Sommige kroegen leunen er financieel op en behalen zo de nodige marges om bijvoorbeeld de dj te betalen.”

‘Niet meer stiekem’

Volgens De Vries zie je in het westen van het land steeds minder lachgaspatronen op straat. “Die verandering zien we al. Je hoeft echt niet meer stiekem op een grasveldje te zitten, het wordt steeds meer geaccepteerd.”

De Vries werkt samen met het bedrijf Event Ballon aan een app die kroegen en gebruikers kan helpen om lachgas verantwoord te gebruiken, zo hopen ze.

“Je kunt de app aan het begin van de avond downloaden. Je vult wat gegevens in en je krijgt een QR-code. Daarmee kun je scannen bij de lachgasbar.” De bedoeling is dat er een limiet op komt, zodat mensen niet meer kunnen bijbestellen en zo te veel gebruiken.