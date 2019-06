Bliksem raakt ooievaarsnest: volwassen ooievaar en jonkie komen om het leven

De Dierenambulance Den Bosch werd woensdagmorgen geïnformeerd, vertelt medewerker Monique van de Wijdeven. "Wij werden gebeld door een buurtbewoner die het nest had zien liggen. Daarbij was er ook nog een kuiken dat het gelukkig wel had overleefd."

Het ooievaarsjonkie maakt het goed na de blikseminslag. (Foto: Laurijn Coraij)

'Beestje is erg kwetsbaar'

Het overlevende kuiken is naar het Ooievaarsstation in het Gelderse Herwijnen gebracht. "Daar kan goed voor het jonkie worden gezorgd. Zo'n beestje is nu erg kwetsbaar. En dan zou er eerst ook nog een nieuw nest moeten worden gebouwd."

Het gesneuvelde nest. (Foto: Monique van de Wijdeven / Dierenambulance Den Bosch)

De moeder en een jong werden gedood door de bliksem. Een ander jong overleefde de klap. (Foto: Facebook Ooievaarsopvang)

De andere volwassen ooievaar zwerft nog rond in het dorp. "Die keek van een afstandje toe toen wij het jonkie meenamen. Maar met maar één ouder weten wij niet of het goed zal blijven gaan met het jonkie. In de opvang wordt het goed verzorgd en is deze ooievaar zeker veilig."