Luchtmacht houdt Apaches aan de grond, probleem met staart

Alle Apache-gevechtshelikopers van de Koninklijke Luchtmacht zijn stilgezet. Er is een probleem met de staart-rotor. Het is een voorzorgsmaatregel. Wat er precies defect is, heeft Defensie woensdagavond niet bekendgemaakt. Hoe lang het gaat duren is ook onbekend.

Het probleem is ontdekt tijdens onderhoudswerkzaamheden. Uitgezocht wordt wat er precies mis is. Het defensie helikopter commando (DHC) op vliegbasis Gilze-Rijen heeft daarom besloten alle vliegprogramma's stil te leggen.

De maatregel heeft misschien ook gevolgen voor de Luchtmachtdagen in Volkel op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni. Op het programma van vrijdag staat de heli niet. Het programma van zaterdag is nog niet bekend.

Verongelukt

Defensie heeft de heli's sinds 1998. Er waren oorspronkelijk 30 Apache's. Twee daarvan zijn neergestort: eentje in 2004 in Afghanistan en eentje in 2015 in Mali. Van beide ongelukken is de oorzaak nooit bekendgemaakt, maar niets wijst erop dat die incidenten iets met het pas ontdekte probleem te maken hebben.

20 Apache's staan gestationeerd op Gilze-Rijen, in de Verenigde Staten staan er permanent acht voor trainingsdoeleinden.

De heli is een bekend fenomeen in het Brabantse luchtruim. Er wordt veel mee geoefend door bijvoorbeeld het Korps Commandotroepen in Roosendaal en landmachteenheden in Oirschot.