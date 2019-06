WK-dagboek van de 'vrouwelijke Johan Cruijff'

Zelf kon ze een aardig potje voetballen, al is dat vooral een understatement. "Ik moest altijd de bal hebben. Dan scoorde ik, want ik was spits, dus ik moest scoren. Ik wilde alleen maar voetballen. Geen andere sport. Ik heb het geprobeerd met korfbal, met dat netje, maar dat vond ik helemaal niks."

Ze scoorde veel. Ze had tactisch inzicht, snelheid, was behendig. "Daarom noemden ze mij de vrouwelijke Johan Cruijff. Ik ben daar nog steeds trots op."

WK vrouwenvoetbal

Voor haar breken enerverende tijden aan. Het FIFA-wereldkampioenschap voetbal vrouwen gaat vrijdagavond van start als gastland Frankrijk om negen uur aantreedt tegen Zuid-Korea. "Ik zit er klaar voor", zegt Jose. "Ik kijk zoveel mogelijk wedstrijden."

"Nederland heeft een goed elftal. Ze zijn heel goed op elkaar ingespeeld en hebben een goede staf en trainer. Maar dit is een ander toernooi dan het Europees Kampioenschap. Ik ken niet alle landen, maar ik geef Nederland een goede kans."

Tot de grote favorieten rekent ze Frankrijk, Duitsland, Engeland, Noorwegen en Zweden. "En er zijn een paar landen die ik nog nooit heb zien spelen zelfs, zoals Jamaica, Kameroen, Nigeria en Thailand."

En Nederland? Nederland hoort toch wel bij de laatste vier? "Zeker wel", zegt ze zelfverzekerd.

Dagboek José:

Dag 1

Het was een goede openingswedstrijd van Frankrijk. Ze waren veel en veel sterker dan Zuid Korea dat er eigenlijk voor spek en bonen bij stond. Met snel spel lieten de Fransen de Zuidkoreanen alle hoeken van het veld zien. Ja die Fransen lieten een sterke indruk achter en zijn zeker favoriet. Een pittige klus wordt dat voor Oranje.