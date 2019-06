Naakte man dringt vreemd huis binnen en gaat douchen

Twee vrouwen hebben donderdagavond de schrik van hun leven gehad toen bleek dat er een naakte man bij hun onder de douche in Tilburg stond. De 46-jarige man is aangehouden.

De vrouwen waren thuis en hoorden iemand onder de douche. Ze dachten van elkaar dat ze onder de douche stonden. Toen de naakte man een slaapkamer binnenkwam schrokken de bewoonsters zich rot.

Weggejaagd

De vrouwen hebben iets in hun handen gepakt en de man uit huis gejaagd. Op straat is de naakte man door verschillende omstanders in een hoek gedreven.

IJzeren staaf

De politie kwam ter plaatsen aan de Violethof en zag dat de man een ijzeren staaf bij zich had. Met een politiehond hield de politie de man op afstand. De verdachte luisterde niet naar de bevelen van de agent. Op het moment dat de politie geweld wilde gebruiken, gaf hij zich over.

De man uit Tilburg is naar het politiebureau gebracht. Hij maakte volgens de politie een zeer verwarde indruk. De bewoners waren erg overstuur en voor de vrouwen is hulp geregeld. In het huis van de twee vrouwen lagen kleding en andere spullen van de man.