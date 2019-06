Brand bij recyclingbedrijf Baetsen in Son: 'Mijd bosgebied tussen Son en Best'

"Mijd of verlaat het bosgebied tussen Best en Son en Breugel", werd in de NL Alert geadviseerd. "Dit gezien de vele wandelaars en fietsers", legt een woordvoerder van de brandweer uit.

In het bos tussen Son en Best hing veel rook. (Foto: Dave Hendriks/SQ Vision)

De donkere rookwolken waren rond het middaguur in de wijde omtrek te zien. De brandweer adviseert mensen uit de rook te blijven. Wie er last van heeft, werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Foto: René van Hoof

De brandweer is met vier blusvoertuigen en twee hoogwerkers aanwezig.

"We blussen niet de brand zelf, maar we proberen nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere afvalbergen op het terrein", laat de woordvoerder van de brandweer weten. Dit gebeurt in samenwerking met medewerkers van het bedrijf.

Tien keer brand

Het is de zoveelste keer dat de brandweer richting het afvalverwerkingsbedrijf moet. Sinds augustus 2016 is er al bijna tien keer brand geweest. In augustus 2017 ging er bij zo'n brand liefst vijfduizend kuub afval in vlammen op. Toen hield de brandweer er rekening mee dat de brand was ontstaan door broei.