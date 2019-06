Getuige: 'Vrouw die werd aangereden, wilde bestuurder crossmotor op rijgedrag aanspreken'

Op de Churchilllaan in Den Bosch is maandagavond een vrouw aangereden door een crossmotor en gewond geraakt. Volgens een getuige wilde de vrouw de motorcrosser tegenhouden omdat die erg hard reed. Nadat hij de vrouw had aangereden, rende de motorcrosser hard weg.

De getuige (haar naam is bekend bij de redactie) was in haar huis toen ze piepende remmen en een enorme klap hoorde. Ze rende naar buiten en zag de aangereden vrouw op straat liggen. "Ik heb binnen een deken gehaald en ben bij haar gebleven totdat de ambulance er was. Haar vriend vertelde me dat ze de motorcrosser wilde tegenhouden omdat die verschrikkelijk hard reed. Dat is hier namelijk aan de orde van de dag. Levensgevaarlijk."

Hij is nog teruggekomen

"Wat ik heb gezien, is dat degene die de vrouw heeft aangereden, wegrende. Ongeveer vijf minuten later kwam hij weer terug om een petje of zoiets te pakken en vervolgens rende hij weer weg. Hij is toen waarschijnlijk bij de andere crossmotor achterop gesprongen."

Ze rijden hier gewoon als gekken

De getuige bevestigt dat er een traumahelikopter was opgeroepen. "Maar die was uiteindelijk niet nodig, ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar kinderen zijn door haar ex meegenomen naar zijn huis. Echt, je kon er op wachten dat dit een keer zou gebeuren. Ze rijden hier gewoon als gekken door de straat. Niet normaal."

Sporenonderzoek

In verband met sporenonderzoek is de Churchilllaan afgesloten, Hoe ernstig de verwondingen van de aangereden vrouw zijn, is niet bekend.

De politie kon nog geen details over het incident geven. Pas dinsdag komt meer duidelijkheid, zegt een woordvoerder.