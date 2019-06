Klamme handjes voor Lisa: 'Als ik slaag krijg ik een studiebeurs om te voetballen in Amerika'

Ondanks dat ze het spannend vindt, zit ze niet de hele tijd thuis te wachten op het verlossende woord. "Ik ga zo lekker sporten en daarna lunchen met een vriendin."

Voetballen voor universiteit

Als ze slaagt voor haar vwo-eindexamen, krijgt Lisa een scholarship, dat is een Amerikaanse beurs om te studeren op een universiteit. Ze mag dan spelen in het voetbalelftal van de universiteit van Kentucky.

"Ik heb wel klamme handjes, want er hangt veel van af", laat ze weten. "Als ik niet slaag, is er ook geen tweede kans meer omdat ik dan te oud ben om nog te kunnen voetballen voor de universiteit."

Vrouwenvoetbal is groot in VS

De scholiere van het Sint-Joriscollege in Eindhoven voetbalt nu bij Achilles '29 in Groesbeek. In Amerika is het vrouwenvoetbal groot en dat begint al op de universiteiten. Op het WK in Frankrijk is het elftal een van de favorieten om de titel te pakken. Lisa keek dan ook vol bewondering naar de openingswedstrijd van de Amerikanen tegen Thailand. "Ze wonnen met 13-0, echt een heel hoge score."

De Amerikaanse staat Kentucky staat vooral bekend om het paardrijden. "Heel leuk, maar ik hou het toch liever bij voetbal", lacht ze.